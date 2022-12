Mundial 2022. Brasil qualificado em primeiro lugar do Grupo G

As equipas tiveram muita oportunidades de parte a parte, apesar de maior pendor ofensivo do Brasil mas foram os Camarões a marcar perto do final.







Com este resultado, o Brasil somou seis pontos e ficou em primeiro lugar no Grupo G e vai defrontar a Coreia do Sul nos oitavos de final. A Suíça derrotou a Sérvia e vai marcar encontro com Portugal.