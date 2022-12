Mundial 2022. Classe de Messi coloca a Argentina na final

Um verdadeiro recital de Lionel Messi colocou esta terça-feira a Argentina na final do Mundial 2022. Contra a uma Croácia que até dominou a primeira meia-hora, o génio de La Pulga soltou-se em Doha e apurou a albiceleste no jogo decisivo deste campeonato do mundo.