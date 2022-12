Mundial 2022. Croácia qualificada, Bélgica eliminada

Na primeira parte, a Croácia trocou bem a bola e tentou chegar com perigo à baliza de Courtois.





Nos segundos 45 minutos, os croatas voltaram a entrar melhor mas nos últimos minutos a Bélgica deu o tudo por tudo para conseguir a qualificação.





Romelu Lukaku foi o rosto do desperdício belga, ao falhar três ocasiões claras de golo. Com este resultado, a Bélgica, que chegou às meias-finais do Mundial de 2018, está fora deste campeonato do mundo. Enquanto a Croácia está nos oitavos de final. A surpresa é Marrocos, que vence o Grupo F.