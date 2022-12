Mundial 2022. França marca encontro com a Argentina na final

Depois de grandes partidas frente a Espanha e Portugal e de ter deixado ambas as seleções pelo caminho, Marrocos começou da pior maneira o jogo com a França.





Griezmann ganhou bem as costas da defesa marroquina e encontrou Mbappé. O avançado rematou, a bola foi prensada e acabou por chegar a Theo Hernández que aproveitou, só com Bono pela frente, para marcar o primeiro golo do jogo.





Marrocos foi colocado numa situação difícil pela primeira vez neste Mundial, estando em desvantagem no marcador. Giroud, ao quarto de hora, ainda rematou ao poste, e a partir desse momento a aposta francesa passou pela velocidade de Mbappé.





A equipa treinada por Walid Regragui tentou o empate e quase chegou ao mesmo após um pontapé de bicicleta de Yamid que acertou no poste, a meias com uma grande defesa de Lloris.





Na segunda parte, Deschamps colocou Marcus Thuram e Kolo Muani em campo e foi o segundo a chegar ao segundo golo da França. Mbappé tentou furar pela área marroquina e ao rematar, a bola prensada chegou a Muani que só teve de encostar para o 2-0.





Até ao fim da partida, a França dominou o resultado e assim marca encontro com a Argentina na final. O jogo será no domingo, às 15h00, no estádio Lusail. Frente a frente, Messi e Mbappé, colegas no PSG.