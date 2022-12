Mundial 2022. Lionel Messi "Bola de Ouro" e Enzo Fernández melhor jovem

Messi sucede ao croata Luka Modric, que tinha sido eleito o melhor em 2018, e é o segundo argentino a vencer o prémio, instituído pela FIFA em 1982, sucedendo a Diego Armando Maradona, vencedor a `solo` do Mundial de 1986.

No que respeita aos outros troféus, os sul-americanos arrebataram mais dois, o de melhor guarda-redes, por intermédio de Emiliano Martínez, e de melhor jovem, `obra` do médio benfiquista Enzo Fernández.

Por seu lado, o francês Kylian Mbappé, com três golos na final, arrebatou o título de melhor marcador, com um total de oito, mais um do que o argentino Lionel Messi.