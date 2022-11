Mundial 2022. Partida entre México e Polónia termina em nulo

Jogadas as duas partidas do Grupo, a surpreendente Arábia Saudita está em primeiro lugar com três pontos. México e Polónia somam um ponto cada e a Argentina está no último lugar, ainda com zero pontos.



Na próxima jornada, a Polónia vai defrontar a Arábia Saudita, enquanto o México marca encontro com Lionel Messi e companhia.