Mundial 2022. Senegal vence Catar e soma primeiros pontos

O Catar não foi capaz de parar o Senegal, an segunda jornada da fase de grupos, e acabou por perder por 3-1.







O primeiro golo da partida surgiu aos 40 minutos através de Boulaye Dia, após um erro da defesa do Catar. Na segunda metade, a equipa africana aumentou a vantagem. Jakobs marcou o pontapé de canto e Diédhiou marcou de cabeça.





A partir desse momento, o Catar tentou a reação e ainda conseguiu reduzir o marcador por intermédio de Mohammed Muntari, que marcou o primeiro golo de sempre do Catar em Mundiais.







No entanto, aos 84 minutos, Bamba Dieng deu a estocada final no resultado, ao marcar o 3-1 final. Com este resultado, o Senegal soma os primeiros três pontos.