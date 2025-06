Mundial de clubes: Benfica goleia, Bayern e Flamengo apurados

Os ‘encarnados’ isolaram-se no segundo lugar do Grupo C e partem para a terceira e última jornada, na terça-feira, sabendo que seguirão em frente se empatarem com o ‘todo poderoso’ Bayern, mas que também podem continuar em prova com um desaire.



Se perder, o Benfica terá de ficar à frente do Boca Juniors na diferença de golos: parte com sete de vantagem (8-2 contra 3-4), mas sabendo que os argentinos defrontam os neozelandeses, que já tinham sido goleados pelos bávaros por 10-0.



Para já, fez a sua parte, ou pelo menos ganhou alguma margem, com o 6-0 em Orlando, num jogo marcado por um intervalo de duas horas e meia, culpa do mau tempo, e em que só apontou o primeiro aos 45+8 minutos, num penálti do argentino Di María.



Depois do intervalo, o grego Pavlidis, aos 53 minutos, Renato Sanches, aos 63, dois após substituir o turco Kökçü, que ficou irado por sair, o luxemburguês Leandro Barreiro, aos 76 e 78, e novo penálti de Di María, aos 90+8, completaram a goleada.



O Benfica ficou, então, a torcer pelo Bayern, de preferência por nova goleada dos bávaros, mas estes, muito perdulários, também só marcaram uma vez na primeira parte, obra do inglês Harry Kane, aos 18 minutos, após um ressalto.



Na segunda metade, os alemães continuaram a desperdiçar oportunidades e, aos 66 minutos, num contra-ataque fulminante, Velasco lançou Miguel Merentiel, que ganhou a Tah, ladeou Stanisic e bateu Neuer de forma imparável, para loucura dos muitos adeptos do Boca que fizeram do Hard Rock Stadium uma festa.



Os germânicos, que de imediato fizeram sair o português Raphaël Guerreiro, tremeram, ainda perderam Musiala, recém-entrado, por lesão, mas lá conseguiram o golo do triunfo, aos 84 minutos, num remate colocado do francês Michael Olise.



Desta forma, os Bávaros passaram a somar seis pontos na liderança do Grupo C e estão apurados para os ‘oitavos’, com Benfica (quatro pontos) e Boca Juniors (um) na corrida pelo outro lugar de apuramento, que já não pode ser do Auckland City (zero).



Antes, o Grupo D foi o primeiro a ter decisões, com o triunfo do Espérance Tunis sobre o Los Angeles FC, por 1-0, a qualificar o Flamengo, que tinha vencido anteriormente o Chelsea por 3-1, e a afastar da prova os norte-americanos.



Os brasileiros, vindos de um 2-0 aos tunisinos, somaram o segundo triunfo, apesar de terem sido os detentores da Liga Conferência da UEFA a marcar primeiro, com o segundo golo na prova do português Pedro Neto, aos 13 minutos.



Na segunda parte, o ‘Fla’ logrou a reviravolta, obra de dois suplentes: Bruno Henrique marcou, aos 62 minutos, e assistiu o ex-portista Danilo, aos 65, e Wallace Yan sentenciou, aos 83, depois de Nicolas Jackson deixar os ingleses com 10, aos 68.



Para se qualificaram após duas jornadas, os ‘blues’ só ficaram a precisar que o Los Angeles FC não vencesse o Espérance Tunis, o que aconteceu, pois foram mesmo os africanos a triunfar, em Nashville, graças a um tento de Youcef Belaili, aos 71 minutos.



Os norte-americanos tinham de pontuar para continuar na corrida e, aos 90+11 minutos, tiveram uma grande oportunidade para o conseguir, mas o guarda-redes Ben Said defendeu com os pés o penálti do gabonês Denis Bouanga.



Assim, o Flamengo já assegurou o triunfo no Grupo D e vai cumprir calendário com o Los Angeles FC, em Orlando, na terça-feira, dia em que Chelsea e Espérance Tunis decidem o outro apurado em Filadélfia, com o empate a servir aos ingleses.