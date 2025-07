Mundial de clubes. PSG e Real lutam por um lugar na final

A expectativa é que tenhamos uma grande partida no MetLife Stadium.





O PSG chega a este confronto depois de vencer o Bayern München por 2-0.





O Real Madrid superou o Borussia Dortmund com uma vitória por 3-2.





Ainda que ambos os clubes tenham terminado os respetivos grupos no primeiro lugar, a turma de Xabi Alonso tem a particularidade de ainda não ter perdido neste Mundial de Clubes (quatro triunfos e um empate).





Apesar do bom momento que vivem, tanto PSG como Real Madrid encaram esta partida com baixas.





Do lado parisiense, Pacho e Lucas Hernández foram expulsos frente ao Bayern, ao passo que, do lado merengue, Dean Huijsen também foi admoestado com um cartão vermelho no encontro dos quartos-de-final.





Ainda na equipa de Xabi Alonso, David Alaba, Ferland Mendy e Endrick estão lesionados.





No registo histórico de embates entre estes dois gigantes europeus, há um ligeiro ascendente dos espanhóis. Nas 12 ocasiões em que se encontraram, houve cinco triunfos do Real Madrid, quatro do PSG e três empates.





Na última vez que os clubes se encontraram, o Real Madrid saiu com a vitória por 3-1.





Com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha e João Neves a fazerem (ao que tudo indica) parte do "onze" do PSG, a expetativa para este duelo, no qual é difícil apontar um favorito, é grande.





Em campo estarão, muito provavelmente, a melhor equipa da atualidade, no caso os franceses, e aquele que por muitos é apontado como o maior clube do mundo, os "blancos".