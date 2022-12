Mundial2022. Bola para as meias e final com tecnologia inédita

A FIFA comunicou que a nova bola tem o nome de Al Hilm, que significa "o sonho" em árabe e sucede à Al Rihla, que havia sido a bola oficial até ao momento.





Al Hilm tem a cor dourada inspirado nos desertos da região catari e na cor do troféu, sendo que o padrão vermelho da bola remete para a bandeira do Catar, país organizador do Campeonato do Mundo.





O orgão que tutela o futebol mundial informou ainda que a nova bola conta com uma "tecnologia inédita de bola conectada", que permite às equipas de arbitragem tomarem decisões de forma mais rápida e precisa.





Para além disso, segundo a FIFA indicou, a tecnologia proporciona dados sobre a bola e os jogadores instantâneos ao videoárbitro, que ajuda na tomada de decisão e no auxílio do sistema semiautomático do fora de jogo, indicando o momento exato em que a bola é tocada pelo jogador.





Os jogos que faltam jogar este Mundial, recorde-se, são os seguintes: França-Marrocos, Argentina-Croácia (meias-finais), disputa pelo terceiro e quarto lugar e a final.