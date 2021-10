Mundial2022. Brasil e Argentina cada vez mais perto do Qatar

Na 12.ª ronda da zona sul-americana de apuramento, a formação "canarinha" somou o 10.º triunfo em 11 jogos, depois do nulo na Colômbia, enquanto os detentores da Copa América, colecionaram o sétimo, também em 11 embates.O Brasil, único país totalista em Mundiais, só não estará apurado em termos matemáticos, já que leva mais seis pontos do que a Argentina, 14 face ao Equador e 15 em relação à Colômbia e aos uruguaios, que seguem em lugar de "play-off".Com o tento inaugural, o jogador do Paris Saint-Germain chegou aos 70 pela "canarinha", em 115 jogos, colocando-se a apenas sete do "rei" Pelé, único tricampeão mundial da história do futebol, que apontou 77 tentos, em 92 encontros.Na segunda parte, Neymar não marcou, mas fez as assistências para o "bis" de Raphinha, aos 58 minutos, e o tento do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 83, sendo que, pelo meio, Luis Suárez reduziu de livre direto, aos 77.O benfiquista Lucas Veríssimo jogou os 90 minutos no centro da defesa da formação da casa, tal como, do outro lado, o "leão" Coates, enquanto o também jogador do Benfica Darwin Núñez não saiu do banco da seleção "celeste".





Argentinos passam à tangente







Se o Brasil fez uma exibição fulgurante,Os argentinos, denotando pouca frescura física, nomeadamente o "motor" Messi, foram tentando gerir os acontecimentos e apanharam um grande susto, quando Farfan conquistou uma penálti: Yotún, aos 65 minutos, olhou para "Dibu" e atirou à barra.A formação campeã sul-americana, com o benfiquista Otamendi a liderar a defesa, segurou os três pontos e somou o 25.º jogo consecutivo sem perder (16 vitórias e nove empates), depois do 1-2 com o Brasil, em 03 de julho de 2019.O conjunto de Lionel Scaloni (25 pontos, com menos um jogo) ampliou a vantagem face aos perseguidores, já que Equador (17) e Colômbia (16) empataram a zero em Barranquilla e o Uruguai (16) saiu derrotado do Brasil.





Chile e Bolívia vencedores







Na Colômbia, os locais, com Uribe (saiu aos 59 minutos) e Luis Díaz no "onze", não conseguiram marcar, num jogo em que ainda festejaram um tento de Yerry Mina, aos 90+11 minutos, mas que foi anulado por um toque com a mão do central do Everton.Entre as equipas que seguem fora dos lugares de apuramento – os quatro primeiros seguem diretos e o quinto para um "play-off" -, destaque para o Chile, que renasceu com o segundo triunfo consecutivo, na receção à Venezuela (3-0), que contou os 90 minutos com o central Ferraresi, do Estoril Praia.Erick Pulgar, aos 18 e 37 minutos, em dois cabeceamentos após cantos de Alexis Sánchez, e Ben Brereton, aos 73, em contra-ataque, selaram o triunfo da "roja", que passou a somar 13 pontos, a três de colombianos e uruguaios.Em grande, no alto de La Paz, esteve também a Bolívia (12 pontos), que ascendeu ao sétimo lugar, ao golear em casa o Paraguai (12), por 4-0, com tentos de Rodrigo Ramallo (21 minutos), Moisés Villarroel (53), Victor Ábrego (84) e Roberto Fernández (90+4).