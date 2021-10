Mundial2022: Camarões vencem Moçambique por 3-1

A seleção camaronesa chegoyu a deter uma vantagem de três golos, depois do 'bis' de Choupo-Moting, que atua nos alemães do Bayern Munique, aos 28 e 51 minutos, e de Karl Toco, aos 61.



A seleção moçambicana ainda tentou reagir, com um golo de Geny Catamo, que atua no Sporting B, aos 80 minutos, mas a resposta não foi suficiente para reverter o resultado.



Os ‘mambas’ voltam a defrontar os ‘leões indomáveis’ na segunda-feira em jogo da quarta ronda, em Tânger, Marrocos, numa partida em que Moçambique tem o estatuto de anfitrião.



A seleção moçambicana vai jogar em Tânger na sequência da suspensão do Estádio Nacional do Zimpeto pela Confederação Moçambicana de Futebol, devido ao mau estado do relvado.



Moçambique ocupa agora a última posição do grupo, com um ponto, numa classificação liderada pela Costa do Marfim, com sete pontos, e em que os Camarões seguem na segunda posição, com seis, e o Malawi na terceira, com três.