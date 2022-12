Mundial2022. Catar recebeu 1,4 milhões de visitantes

Os oito estádios que acolheram a competição, que decorreu entre 20 de novembro e domingo, ficavam a menos de uma hora de viagem do centro de Doha, o que possibilitou aos adeptos assistirem ao vivo a mais de um jogo por dia, e contribui para uma taxa total de ocupação dos recintos desportivos superior a 96%.”, afirmou Hassan Al Thawadi, presidente do comité organizador.Thawadi garantiu que o Catar está “”, e acrescentou: “”.O emir do Catar, o xeque Tamim bin Hamad al-Thani, usou a conta na rede social Twitter para agradecer e felicitar a FIFA e a organização pelo “êxito” do primeiro Mundial de futebol realizado num país árabe, considerando que Doha “cumpriu o prometido e realizou um Mundial excecional”.Em vários "tweets", o emir agradeceu também a todos os adeptos, voluntários, instituições e ministérios que “contribuíram para o êxito do torneio e para mostrar o Catar e o mundo árabe, de uma forma digna, a milhões e milhões de espetadores em todo o mundo”.Vários meios de comunicação qataris e árabes destacam o “êxito” do Mundial, que terminou com a vitória da Argentina, mas alguns voltam a denunciar as críticas ocidentais sobre os abusos dos direitos humanos e laborais.