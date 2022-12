Mundial2022. Croácia bate Marrocos e conquista terceiro lugar

No Estádio Internacional Khalifa, a Croácia adiantou-se no marcador por intermédio de Josko Gvardiol logo aos 7 minutos, a equipa marroquina empatou dois minutos depois por Achraf Dari, mas Mislav Orsic, à passagem do minuto 42, com um remate fantástico deu a vitória aos croatas e o terceiro lugar no Mundial do Catar.



O Mundial de futebol de 2022, que arrancou em 20 de novembro, fecha no domingo com a final entre a Argentina, de Lionel Messi, e a França, de Kylian Mbappé, que procuram o terceiro cetro.