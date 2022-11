Mundial2022. Fatawu nos convocados do Gana

Fatawu é um dos jogadores escolhidos pelo selecionador Otto Addo, numa comitiva liderada por André e Jordan Ayew, os jogadores com mais nome desta seleção africana, assim como o médio Thomas Partey.



Na lista dos ganeses está também Iñaki Williams, avançado do Atlhetic Bilbau, enquanto o seu irmão, Nico, que atua igualmente no emblema basco, também vai estar no Campeonato do Mundo, mas a defender as cores da Espanha.



O Gana integra o Grupo H juntamente com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul, de Paulo Bento, e é o primeiro adversário da seleção lusa na prova, em 24 de novembro.



Lista dos 25 convocados do Gana:



- Guarda-redes: Manaf Nurudeen (Eupen, Bel), Ibrahim Danlad (Berekum) e Lawrence Ati Zigi (St. Gallen, Sui)



- Defesas: Denis Odoy (Club Brugge, Bel), Tariq Lamptey (Brighton, Ing), Alidu Seidu (Clermont, Fra), Daniel Amartey (Leicester City, Ing), Joseph Aidoo (Celta Vigo, Esp), Alexander Djiku (Estrasburgo, Fra), Mohammed Salisu (Southampton, Ing), Abdul-Rahman Baba (Reading, Ing) e Gideon Mensah (Auxerre, Fra)



- Médios: Andre Ayew (Al-Sadd, Qat), Thomas Partey (Arsenal, Ing), Elisha Owusu (Gent, Bel), Salis Abdul Samed (Lens, Fra), Mohammed Kudus (Ajax, Hol) e Daniel Kofi Kyereh (Friburgo, Ale).



- Avançados: Daniel Barnieh Afriyie (Accra Hearts of Oak), Kamal Sowah (Club Brugge, Bel), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting, Por), Osman Bukari (Estrela Vermelha, Ser), Iñaki Williams (Athletic Bilbau, Esp), Antoine Semenyo (Bristol City, Ing), Jordan Ayew (Crystal Palace, Ing) e Kamaldeen Sulemana (Rennes, Fra).