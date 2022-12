Mundial2022. Já saíram oito selecionadores

Até agora, são já oito os treinadores que deixaram os respetivos comandos técnicos após a eliminação do Mundial. E outros quatro, incluindo Fernando Santos, permanecem em dúvida.Luis Enrique (Espanha), Tata Martino (México), Roberto Martínez (Bélgica), Paulo Bento (Coreia do Sul), Louis van Gaal (Países Baixos), Tite (Brasil), Otto Addo (Gana) e Carlos Queiroz (Irão) já confirmaram as suas saídas, com a curiosidade de surgirem dois portugueses nesta lista, sendo que ambos não foram demitidos. Demitiram-se.A seleção mais rápida em todo este processo foi a espanhola. Luis Enrique saiu após a eliminação com Marrocos, nos oitavos de final, nas grandes penalidades, e poucas horas depois Luis de la Fuente, que estava nos sub-21, foi confirmado como novo selecionador.Fernando Santos entre as dúvidas



Há ainda, pelo menos, mais quatro dúvidas nos comandos técnicos das seleções que estiveram no Mundial, com Fernando Santos à cabeça.



Gareth Southgate, selecionador inglês, que caiu também perante a França, adiou igualmente por uns dias uma decisão final, enquanto Diego Alonso (Uruguai) e Gustavo Alfaro (Equador), que caíram logo na fase de grupos, estão em equação.



Poucos treinadores, no fundo, saíram valorizados deste Mundial. Hajime Moriyasu, selecionador do Japão, foi uma das exceções, juntando-se obviamente Walid Regragui, selecionador da grande surpresa ainda em prova, Marrocos.