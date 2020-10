Mundial2022. "Leão" Plata marca no triunfo do Equador face ao Uruguai

Depois do desaire por 1-0 na Argentina, os comandados de Gustavo Alfaro dominaram os uruguaios, num embate em que se destacou Michael Estrada, com um "bis", aos 45+4 e 52, depois de Moisés Caicedo, aos 15, e antes de Plata, aos 75.



Os tentos dos uruguaios, que na primeira ronda tinham batido em casa o Chile por 2-1, foram apontados na parte final por Luis Suárez, ambos de grande penalidade, aos 84 e 90+5 minutos, para um total de 62 pela seleção "celeste", em 115 jogos.



A equipa da casa dominou a primeira parte e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com Alfaro a desviar ligeiramente, de cabeça, um cruzamento da esquerda de Mena e Estrada a aproveitar da melhor maneira um corte defeituoso de Godín.



Para a segunda parte, o veterano Óscar Tabárez apostou no benfiquista Darwin Núñez e este marcou logo aos 48 minutos, mas depois de a bola lhe tocar no braço, o que invalidou o golo.



Os uruguaios não conseguiram reentrar no jogo e, quase de imediato, aos 52 minutos, o Equador resolveu-o, com o "bis" de Estrada, servido por Enner Valencia, jogador que, aos 69, cedeu o lugar a Gonzalo Plata.



O "leão" demorou apenas seis minutos a marcar o quarto dos locais, através de um remate colocado, com classe, depois de um passe de Alan Franco, também vindo do banco. Aos 85 minutos, ainda entrou Leonardo Campana, avançado do Famalicão.



Na parte final, e com tudo resolvido, o Uruguai amenizou o desaire com dois penáltis de Luis Suárez.