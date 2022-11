Mundial2022. Tunísia escolhe 26 para o Catar

Dos oito que jogam no campeonato tunisino, o técnico aposta nos quatro guarda-redes, em dois defesas e em dois médios, enquanto os restantes futebolistas distribuem-se por 12 países, sendo os mais representados França (3), Egito, Kuwait, Qatar e Dinamarca (2).Naquela que será a sua sexta participação num Mundial, em que nunca passou da fase de grupos, a Tunísia integra o grupo D da competição, no qual tem como adversárias a campeã mundial França, a Dinamarca e a Austrália.O primeiro jogo dos tunisinos no Mundial2022, cuja fase final se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, será diante da Dinamarca, em 22 de novembro, defrontando depois a Austrália, em 26, e a França, em 30.Aymen Dahmen (Club sportif Sfaxien), Mouez Hassan (Club Africain), Béchir Ben Said (US Monsatir) e Aymen Mathlouthi (Etoile du Sahel).Ali Abdi (Caen, Fra), Mohamed Drager (FC Luzern, Sui), Ali Maaloul (Al-Ahly, Egi), Wajdi Kechrida (Atromitos, Gre), Nader Ghandri (Club Africain), Yassine Meriah (Espérance), Bilel Ifa (Kuwait FC, Kuw), Dylan Bronn (Salernitana, Ita) e Montassar Talbi (Lorient, Fra).Ellyes Skhiri (Colónia, Ale), Ghaylen Chaalali (Espérance), Aissa Laidouni (Ferencváros, Hun), Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance), Ferjani Sassi (Al-Duhail, Qat) e Hannibal Mejbri (Birmingham, Ing).Youssef Msakni (Al-Arabi, Qat), Seifeddine Jaziri (Zamalek, Egi), Naim Sliti (Ettifaq, Ksa), Issam Jebali (Odense, Din), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC, Kuw), Anis Ben Slimane (Bröndby, Din) e Wahbi Khazri (Montpellier, Fra).