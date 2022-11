Mundial2022. Xavi Simons estreia-se nos Países Baixos

Com passagens por FC Barcelona e Paris Saint-Germain na sua formação, Simons, de 20 anos, recebeu a sua primeira chamada à seleção "laranja" depois de uma excelente primeira fase de temporada no PSV Eindhoven, líder da liga neerlandesa.



Na lista do selecionador Louis van Gaal estão o defesa Matthijs de Ligt (Bayern Munique) e o avançado Memphis Depay (FC Barcelona), ainda a recuperar de lesões.



A ausência de Cilessen é uma surpresa, sobretudo devido à menor experiência dos três guarda-redes convocados, uma vez que nenhum deles tem sequer uma dezena de internacionalizações.



Dos 26 jogadores convocados por Van Gaal, apenas três já estiveram presentes em campeonatos do mundo, os defesas Stefan de Vrij e Daley Blind e o avançado Memphis Depay.



Os Países Baixos estão integrados no Grupo A do Mundial2022, juntamente com o anfitrião Catar, o Equador e o Senegal.



Campeã europeia em 1988, a seleção "laranja" já esteve em três finais de Mundiais - 1974, 1978 e 2010 -, mas acabou sempre derrotada.



Lista dos 26 convocados:



- Guarda-redes: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen) e Remko Pasveer (Ajax).



- Defesas: Nathan Aké (Manchester City, Ing), Virgil van Dijk (Liverpool, Ing), Denzel Dumfries (Inter Milão, Ita), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, Ale), Matthijs de Ligt (Bayern Munique, Ale), Tyrell Malacia (Manchester United, Ing), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter Milão, Ita) e Daley Blind (Ajax).



- Médios: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona, Esp), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta, Ita), Marten de Roon (Atalanta, Ita), Xavi Simons (PSV Eindhoven) e Kenneth Taylor (Ajax).



- Avançados: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelona, Esp), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Vincent Janssen (Antuérpia, Bel), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Noa Lang (Club Brugge, Bel) e Wout Weghorst (Besiktas, Tur).