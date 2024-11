Mundial2026. Argentina venceu à tangente o Peru

Quanto a Messi, somou a 59.ª assistência na albi-celeste, à qual junta mais 112 golos, em 191 jogos, tendo terminado o ano – o Inter Miami já "caiu" nos ‘play-offs’ da MLS - com 29 tentos e 18 assistências, em apenas 36 encontros., enquanto o central portista Nehuén Pérez foi o primeiro jogador lançado por Lionel Scaloni, aos 76 minutos, para jogar como lateral direito.Com este triunfo, o oitavo, a Argentina solidificou a liderança, passando a somar 25 pontos, agora mais cinco do que o Uruguai, segundo classificado, que empatou 1-1 no Brasil, quinto colocado, com 18.A qualificação sul-americana de apuramento para o Mundial de futebol de 2026 prossegue apenas em março de 2025, numa 13.ª ronda, prevista para o dia 19, com o Uruguai a receber a Argentina e o Brasil a ser anfitrião da Colômbia.