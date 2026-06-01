Mundial2026: Bielsa recusa problemas com Suárez, mas prefere outros avançados

O avançado Luis Suárez, de 39 anos, que podia disputar o quinto Mundial, ficou fora das escolhas para o Mundial, nas quais esteve sempre desde o torneio de 2010, que se disputou na África da Sul.



“Ele [Suárez] anunciou estar à disposição para contribuir com o regresso à seleção, o que eu entendi como uma declaração valiosa e sincera. Não tenho problemas com Suárez, mas optei por Darwin Núñez, Federico Viñas e Rodrigo Aguirre”, apontou Bielsa, em conferência de imprensa.



‘El Loco’, como é conhecido no futebol, acrescentou que “todas as decisões tomadas podem transformar-se em erros”, contudo, guia-se “apenas pelo que considera melhor para o sucesso desportivo da equipa".



O lateral Maxi Araújo, do Sporting, e o médio Rodrigo Zalazar, que se vai transferir do Sporting de Braga para os ‘leões’, vão disputar o seu primeiro Mundial, depois de entrarem nas escolhas de Bielsa, que vai para o seu terceiro campeonato, o primeiro pelo Uruguai.



O guarda-redes Fernando Muslera, que joga nos argentinos do Estudiantes, vai tornar-se o uruguaio com mais presenças em Mundiais, depois de ter sido chamado pela quinta vez, mais uma do que José María Giménez, do Atlético de Madrid, que se junta a Pedro Virgilio Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín e Martín Cáceres no lote de jogadores com quatro.



O Uruguai, campeão do mundo em 1930 e 1950, está integrado no Grupo H do Mundial2026, juntamente com a Espanha, vencedora em 2010, o estreante Cabo Verde e a Arábia Saudita.



O Mundial2026 disputa-se de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.