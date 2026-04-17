Mundial2026: Bilhetes de comboio para o estádio da final sobem até aos 150 dólares

Em conferência de imprensa, o responsável pelos transportes da zona, nos arredores de Nova Iorque, nos Estados Unidos, explicou que, durante a competição, o valor habitual de um bilhete de ida e volta, que normalmente custa 12,90 dólares (10,95 euros), vai passar a 150 dólares (127 euros).



“Esta tarifa especial foi necessária para compensar o custo de 48 milhões de dólares que foi executado para aumentar o serviço de comboios e também a implementação de comboios exclusivos de acesso ao estádio”, explicou Kris Kolluri.



O Estádio Metlife, com capacidade para 82 mil pessoas, vai receber a final do próximo Campeonato do Mundo, em 19 de julho, isto depois de já ter sido palco de sete jogos, incluindo cinco da fase de grupos, um dos 16 avos de final e um dos oitavos de final.



O trajeto desse bilhete, que começa em Nova Iorque, demora cerca de 30 minutos, num percurso de 30 quilómetros, e estarão disponíveis 40 mil por cada dia de jogo.



Por autocarro, o bilhete, também de ida e volta, terá um custo de 80 dólares (68 euros).



O Mundial2026, em que vai participar Portugal, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.