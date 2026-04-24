Mundial2026: Brasileiro Estevão falha resto da época por lesão e tem fase final em risco

“Infelizmente, o Estevao não vai jogar mais connosco esta época. Não sabemos ao certo quanto tempo vai ficar de fora. É realmente uma pena para ele, especialmente para alguém tão jovem e talentoso como ele, mas estamos aqui para o apoiar e estar ao seu lado”, disse o técnico inglês, que assumiu o cargo após a demissão de Liam Rosenior, na antevisão ao jogo da meia-final da Taça de Inglaterra, diante do Leeds.



Estevão lesionou-se nos primeiros minutos na derrota frente ao Manchester United, no sábado, ao fazer um sprint, pedindo logo para ser substituído e saindo com visíveis gestos de dor.



Estevão, que marcou oito golos nos 36 jogos que disputou esta época pelo Chelsea, ficou de fora da última convocatória da seleção brasileira devido a problemas físicos, mas tem sido presença habitual nas listas de Carlo Ancelotti.