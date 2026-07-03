Mundial2026. Cabo Verde "sem receios" no jogo de uma vida frente à Argentina

"Sabemos da importância deste jogo. É o jogo das nossas vidas, mas vamos aproveitá-lo e dar o melhor de nós. O nosso único pensamento é tentar ultrapassar esta eliminatória", afirmou Pedro Brito, mais conhecido por Bubista, em conferência de imprensa realizada no estádio de Miami, palco do encontro de sexta-feira, às 23:00 (horas de Lisboa).



O técnico garantiu que os 'tubarões azuis', estreantes em fases finais de Mundiais, estão tranquilos, e chegaram por mérito próprio aos 16 avos de final, depois de terem empatado os três encontros da fase de grupos.



"Estamos tranquilos. Chegámos aqui por mérito próprio e não há nada a recear nem motivo para excessiva preocupação", disse, admitindo que a partida frente à campeã do mundo representa "o jogo da vida" da equipa cabo-verdiana.



O selecionador de Cabo Verde falou do homólogo argentino, Lionel Scaloni, como "um dos melhores", e assumiu temer uma dificuldade para o jogo com os sul-americanos: manter o foco na reta final das partidas.



"Acho que isso preocupa todos em África. Essa situação não é de agora (..) Nas competições anteriores tem havido essa dificuldade, as equipas africanas não conseguem aguentar a parte final do jogo", referiu.



Cabo Verde qualificou-se para os oitavos de final ao terminar no segundo lugar do Grupo H, atrás da Espanha, e à frente das congéneres do Uruguai e da Arábia Saudita.



O vencedor do jogo Argentina-Cabo Verde defronta nos oitavos de final a Austrália ou o Egito, que jogam também na sexta-feira para os ’16 avos’.



