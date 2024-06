Mundial2026: Camarões vencem Cabo Verde com ‘bis’ de Aboubakar

Em Yaoundé, Michael Ngadeu inaugurou o marcador para os ‘leões indomáveis’, à passagem do minuto 13, uma vantagem que viria a ser dilatada pelo antigo ponta de lança do FC Porto, aos 25, antes de Jamiro Monteiro (37) encurtar distâncias no marcador.



Vincent Aboubakar (44) anotou o segundo da conta pessoal ainda antes do tempo de descanso, com o segundo tempo a ter apenas um golo e para os anfitriões, da autoria de Nouhou (54), ainda que o cabo-verdiano Lenini tenha desperdiçado um pontapé da marca do castigo máximo, já no período de descontos.



Com este triunfo, o segundo na ‘poule’ D, os Camarões lideram com sete pontos, os mesmos da Líbia (segunda classificada), com Angola a ocupar o último lugar do pódio, com cinco. Já Cabo Verde é quarto posicionado, com quatro pontos.