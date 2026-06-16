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Mundial2026. Chalobah subsitui lesionado Livramento na seleção inglesa
O defesa lateral Tino Livramento foi retirado da seleção inglesa futebol que vai disputar o Mundial2026, devido a uma lesão muscular sofrida no domingo, e vai ser substituído por Trevoh Chalobah, anunciou hoje a federação inglesa.
O jogador do Chelsea vai dirigir-se ao centro de estágio da Inglaterra, em Kansas City, nos Estados Unidos, enquanto a restante equipa viajará para Arlington, onde defrontará a Croácia na quarta-feira, no jogo de estreia no Grupo L do torneio, que integra também as seleções do Gana e do Panamá.
Chalobah tem jogado maioritariamente como defesa central durante as últimas épocas, mas poderá também desempenhar a função de lateral, em substituição de Livramento, que sofreu uma lesão muscular numa perna durante um treino da seleção inglesa – campeã mundial em 1966 -, realizado no domingo.
O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Portugal também vai disputar a fase final, tendo ficado integrado no Grupo K, em conjunto com a Colômbia, a República Democrática do Congo e o Uzbequistão.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) e James Trafford (Manchester City).
- Defesas: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Trevoh Chalobah (Chelsea), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen, Ale), Djed Spence (Tottenham) e John Stones (Manchester City).
- Médios: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid, Esp), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal) e Morgan Rogers (Aston Villa).
- Avançados: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munique, Ale), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelone, Esp), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli, Ara) e Ollie Watkins (Aston Villa).
Chalobah tem jogado maioritariamente como defesa central durante as últimas épocas, mas poderá também desempenhar a função de lateral, em substituição de Livramento, que sofreu uma lesão muscular numa perna durante um treino da seleção inglesa – campeã mundial em 1966 -, realizado no domingo.
O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Portugal também vai disputar a fase final, tendo ficado integrado no Grupo K, em conjunto com a Colômbia, a República Democrática do Congo e o Uzbequistão.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) e James Trafford (Manchester City).
- Defesas: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Trevoh Chalobah (Chelsea), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen, Ale), Djed Spence (Tottenham) e John Stones (Manchester City).
- Médios: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid, Esp), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal) e Morgan Rogers (Aston Villa).
- Avançados: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munique, Ale), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelone, Esp), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli, Ara) e Ollie Watkins (Aston Villa).