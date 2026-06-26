Mundial2026. Edição 23 já bateu recorde absoluto de golos, com 177

Face ao aumento brutal do número de jogos, dos 64 que vigoraram de 1998 a 2022 para os 104, era mais previsível que o registo caísse, mas aconteceu cumpridos apenas 60 jogos.



O Brasil e os Países Baixos, ambos com 10 golos marcados, foram os países que mais contribuíram para esse registo, seguidos do coanfitrião Canadá, com oito.



Por outro lado, também foram importantes, pelos muitos que sofreram, a Tunísia, uma das grandes deceções da prova, que encaixou 12, o Qatar, com 10, e o estreante Curaçau, com nove.



Em termos individuais, o argentino Lionel Messi lidera a tabela com cinco golos, em dois jogos, que lhe valeram passar a ser o melhor marcador da história dos Mundiais, com 18, ultrapassando o alemão Miroslav Klose (16).



No total, com os 176 golos do Mundial2026, a competição já conta com 2.896 tentos, em 1.024 jogos, à média de 2,83 por encontro.



Para fechar, em 19 de julho, a 23.ª edição do Campeonato do Mundo, ainda faltam 44 jogos, os últimos 12 da fase de grupos e todos os 32 da fase a eliminar.

