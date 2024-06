Mundial2026: Emirados, de Paulo Bento, vencem Nepal na quinta vitória seguida

Dois golos de 'rajada' do médio Harib Suhail, aos 12 e 14 minutos, deram vantagem aos Emirados, ampliada no segundo tempo por Ali Saleh (53) e por Hazem Abbas (75).



Com a vitória nesta partida da segunda ronda do apuramento, a formação de Paulo Bento segue na liderança do Grupo H, com 15 pontos, fruto de cinco vitórias em cinco encontros.



No extremo oposto do agrupamento segue o Nepal, que ainda não pontuou, enquanto o Bahrain, segundo, com 10 pontos, e o Iémen, terceiro, com quatro pontos, se defrontam ainda hoje.