Mundial2026. Enviado especial de Trump pede que Itália substitua Irão

A iniciativa do enviado especial Paolo Zampolli foi apresentada ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, e, de acordo com o jornal britânico, insere-se numa tentativa de restabelecer as relações entre Donald Trump e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, após os recentes ataques do dirigente ao Papa Leão XIV.



"Confirmo que sugeri a Trump e a Infantino que Itália substituísse o Irão no Mundial. Sou italiano de nascença e seria um sonho ver a ‘Azzurra’ num torneio organizado nos EUA. Com quatro títulos, têm o historial necessário para justificar a sua inclusão", disse o enviado especial Paolo Zampolli ao FT na quarta-feira.



Itália ficou de fora do Mundial depois de perder, em março, o jogo decisivo da repescagem contra a Bósnia-Herzegovina, sendo esta a terceira ausência consecutiva dos italianos na fase final do torneio.



O Irão garantiu a qualificação para a competição, embora tenha solicitado a transferência dos jogos da fase de grupos para fora do território norte-americano após o início do conflito na região.



O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou durante uma visita ao centro de treino da seleção iraniana na Turquia, em março, que todos os jogos vão ser disputados conforme previsto, oferecendo ajuda à equipa na preparação para o torneio.



O regulamento da FIFA estabelece que, em caso de desistência de uma seleção classificada, o organismo tem liberdade para designar o substituto.



"Se uma federação participante desistir ou for excluída do Mundial da FIFA 2026, a FIFA decidirá a seu inteiro critério sobre o assunto e tomará as medidas que considerar necessárias. A FIFA poderá decidir, em particular, substituir essa federação por outra", estabelece o regulamento do torneio.



Isto poderia permitir substituir o Irão por uma seleção que não pertença à Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês), apesar de a vaga corresponder à AFC.



Em 30 de abril, a FIFA reúne as 211 federações nacionais no 76.º congresso ordinário da organização, em Vancouver, no Canadá. No Congresso da FIFA, não consta da ordem de trabalhos uma possível substituição da seleção iraniana.



O Mundial, que se realiza nos Estados Unidos, México e Canadá, terá início a 11 de junho. O Irão disputa o primeiro jogo a 15 de junho, em Los Angeles (Califórnia), contra a Nova Zelândia.



