Mundial2026. Espanha goleia Geórgia e está praticamente na fase final

Privada da ‘estrela’ Lamine Yamal, por decisão do selecionador Luis de la Fuente, na sequência de um tratamento médico realizado pelo jogador na segunda-feira, a seleção ‘roja’ ‘despachou’ os georgianos ainda antes do tempo de descanso e tem o ‘passaporte’ para os Estados Unidos, Canadá e México praticamente na mão.



Em Tiblissi, Mikel Oyarzabal, aos 11 minutos, de penálti, Martin Zubimendi, aos 22, e Ferran Torres, aos 34, deixaram o jogo da quinta ronda do Grupo E muito bem encaminhado para a campeã do mundo em 2010, que ainda ampliou a vantagem no segundo tempo, novamente por Oyarzabal (64).



A Espanha, juntamente com a Suíça e Inglaterra, é a única seleção que não sofreu golos até ao momento na fase de qualificação europeia, que fecha frente à Turquia, na terça-feira.



Os campeões europeus são líderes, com 15 pontos, em outros tantos possíveis, contra os 12 dos turcos, segundos, sendo que a Espanha, mesmo que perca, em Sevilha, tem a seu favor a diferença de golos (19-0 contra 15-10), o primeiro critério de desempate em caso de igualdade pontual.



Com o portista Deniz Gul no ‘banco’, a Turquia superiorizou-se à Bulgária (2-0), que contou com Atanas Chernev, do Estrela da Amadora, entre os titulares, autor do segundo tento dos turcos, após introduzir a bola na própria baliza, aos 84 minutos.



Em Bursa, o golo que tinha colocado a seleção orientada pelo italiano Vincenzo Montella na frente do marcador foi da responsabilidade do médio Hasan Çalhanoglu (18), da marca do castigo máximo.



Na 'poule' H, um ‘bis’ do ponta de lanço Marko Arnautovic (18 e 56 minutos), com o primeiro golo a acontecer de penálti, possibilitou à líder Áustria (18 pontos) imperar em Chipre e ficar à espera do que a Bósnia-Herzegovina, segunda, com 13, irá fazer ainda hoje na receção à Roménia, terceira, com 10. Se os bósnios empatarem ou perderem, os austríacos garantem a qualificação.



O médio Florian Grillitsch, do Sporting de Braga, esteve sentado no banco de suplentes dos austríacos, mas de lá não saiu durante os 90 minutos.



Com a possibilidade de confirmar já hoje a presença na fase final e a vitória na ‘poule’ J, a Bélgica não foi além de uma igualdade a um golo no Cazaquistão, que terminou o desafio em inferioridade numérica, face ao cartão vermelho exibido a Chesnokov (minuto 79).



Contudo, até foram os cazaques a abriu o ativo, por intermédio de Stapaev (nove), com a resposta a surgir já depois do tempo de descanso, através de Vanaken (48).



No mesmo grupo, o remate certeiro de Jordan James, quando decorria o minuto 62, bastou para o País de Gales levar a melhor sobre o ‘frágil’ Liechtenstein (1-0).



Com estes desfechos, os belgas, que tiveram o benfiquista Lukebakio entre os suplentes, prosseguem na liderança, com 15 pontos, e devem assegurar a qualificação na receção ao Liechtenstein, na derradeira ronda, face aos dois pontos de vantagem sobre Macedónia do Norte,segunda, e galeses, ambos com 13.



O Mundial2026, que pela primeira vez será disputado por 48 seleções, tem mais de metade das vagas preenchidas, face às 27 equipas que já se qualificaram e que se juntam aos três anfitriões (Estados Unidos, Canadá e México).

