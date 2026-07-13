Mundial2026. Espanhóis Porro e Baena esperam jogo equilibrado com França

“Este tipo de jogo não tem favorito. Somos duas grandes equipas e será uma partida muito emocionante”, disse à imprensa Pedro Porro.



O lateral dos ingleses do Tottenham destacou ainda o peso do momento.



“É sempre especial, principalmente quando se joga uma meia-final de um Mundial. O adversário que se defronta será sempre bom. Isso dá-nos um incentivo extra para o jogo de amanhã, porque a França é uma das melhores equipas deste Mundial”, afirmou.



O antigo jogador do Sporting explicou que está “mais do que preparado para lidar com os avançados franceses e explicou como aborda os jogos tanto ofensiva como defensivamente, lembrando a gestão da lateral direita com Lamine Yamal.



“Depende do jogo. As pessoas entendem-se a falar. Compreendo-o cada vez melhor”, salientou.



Porro elogiou ainda o selecionador espanhol Luis de la Fuente, considerando-o “uma pessoa muito importante dentro do grupo”.



“Personifica a palavra família, que é aquilo que somos. Sempre me deu confiança desde o primeiro minuto e faz-nos sentir importantes, quer estejamos a jogar ou não”, referiu o jogador dos ingleses do Tottenham.



Já o ‘colchonero’ Álex Baena garantiu que o grupo não sente pressão.



“É apenas mais um jogo de futebol. Temos de manter a calma e pensar o menos possível no jogo de amanhã [na terça-feira]. Nenhum de nós está nervoso”, realçou o extremo esquerdo do Atlético de Madrid.



O atacante antecipou “um grande jogo entre duas das melhores seleções do mundo” e recordou o histórico favorável a Espanha, que, em 38 duelos disputados ao longo da história, os espanhóis acumulam 18 vitórias, enquanto os franceses venceram 13 vezes, além de sete empates.



“Sabemos que será um jogo com muitos golos para ambas as equipas e esperamos que haja mais golos do nosso lado”, enfatizou, acrescentando que a equipa vai tentar “manter a posse de bola e minimizar as perdas de bola para não dar vantagem ao adversário”.



Baena sublinhou também o papel de De la Fuente: “Para nós, o Luis é como um pai. Conhecemo-lo há muito tempo. Alguns de nós estão com ele desde as camadas jovens, e ele dá-nos sempre a paz e a serenidade de que precisamos em todos os momentos”.



O jogador destacou também a convivência com Lamine Yamal, que cumpre hoje 19 anos.



“É muito fácil jogar com ele. Tem muito talento e fora do campo é um rapaz porreiro, que se ri muito”, observou.



O Campeonato do Mundo de 2026 prossegue na terça-feira, com a primeira meia-final em Arlington, entre França, campeã em 1998 e 2018 e finalista derrotada em 2022, e Espanha, vencedora em 2010 e detentora do título europeu, que afastou Portugal nos ‘oitavos’ (1-0).



A outra meia-final vai opor a Inglaterra à Argentina, campeã do mundo, na quarta-feira, no Estádio Mercedez-Benz, em Atlanta, em jogo com início às 15:00 (20:00 em Lisboa).



