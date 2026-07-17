Mundial 2026
Futebol Internacional
Mundial2026. FIFA vai entregar anéis personalizados aos campeões
A seleção vencedora do Mundial2026 de futebol vai receber, pela primeira vez na história das competições da FIFA, anéis de campeão, numa iniciativa inspirada na tradição das principais ligas desportivas norte-americanas, anunciou o organismo.
Segundo a FIFA, serão entregues 30 anéis personalizados à equipa vencedora da final, que oporá no domingo a Argentina atual campeã, à Espanha, sendo que o capitão e selecionador receberão versões provisórias logo após o jogo, a disputar no Estádio MetLife, em Nova Iorque/Nova Jérsia, a partir das 15h00 locais (20h00 em Lisboa).
Posteriormente, serão produzidas as versões definitivas, personalizadas e ajustadas a cada destinatário, indica a FIFA, acrescentando que cada peça integra uma edição limitada de 2.026 exemplares numerados, em alusão ao Mundial2026, dos quais 1.996 serão comercializados como produto oficial licenciado do organismo.
O design dos anéis dos campeões, prémio que se junta às medalhas de ouro entregues aos vencedores, inclui, de um lado, o troféu do Campeonato do Mundo e, do outro, elementos personalizados que identificarão a seleção vencedora.
Esta é a primeira vez que uma competição organizada pela FIFA atribui anéis de campeão, aproximando o Mundial de uma tradição amplamente enraizada no desporto norte-americano, em modalidades como o futebol americano, o basquetebol, o basebol e o hóquei no gelo.
Posteriormente, serão produzidas as versões definitivas, personalizadas e ajustadas a cada destinatário, indica a FIFA, acrescentando que cada peça integra uma edição limitada de 2.026 exemplares numerados, em alusão ao Mundial2026, dos quais 1.996 serão comercializados como produto oficial licenciado do organismo.
O design dos anéis dos campeões, prémio que se junta às medalhas de ouro entregues aos vencedores, inclui, de um lado, o troféu do Campeonato do Mundo e, do outro, elementos personalizados que identificarão a seleção vencedora.
Esta é a primeira vez que uma competição organizada pela FIFA atribui anéis de campeão, aproximando o Mundial de uma tradição amplamente enraizada no desporto norte-americano, em modalidades como o futebol americano, o basquetebol, o basebol e o hóquei no gelo.