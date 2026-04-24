Mundial2026: FIFA vende bilhetes para a final por cerca de dois milhões de euros

Os quatro bilhetes à venda por quase dois milhões de euros são para uma bancada que fica atrás de uma baliza.



Os quatro lugares no MetLife Stadium, em East Rutherford, em Nova Jérsia, para a final do Campeonato do Mundo, marcada para o em 19 de julho, localizam-se no piso inferior (no bloco 124, fila 45, lugares 33-36).



Os bilhetes mais baratos para a final na plataforma da FIFA estão a ser vendidos a 10 mil dólares (cerca de 8.500 euros).



Apesar de a FIFA não controlar o preço da revenda dos bilhetes, recebe 15% do valor de cada compra e a mesma percentagem do valor conseguido pelo vendedor.



A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e vai contar pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.



