Mundial2026: Governo de Cabo Verde decreta tolerância de ponto na estreia da seleção

“Assinei, para publicação, a resolução do Conselho de Ministros que concede tolerância de ponto aos funcionários e agentes do Estado, dos institutos públicos e das autarquias locais, a partir das 13:00 [15:00 em Lisboa] do dia 15 de junho”, informou Ulisses Correia e Silva, na Internet.



Segundo explicou, “trata-se de uma medida excecional para um momento excecional, que é a estreia dos Tubarões Azuis no jogo contra a Espanha no Mundial, que acontece às 15:00 de Cabo Verde, permitindo a todos acompanhar e apoiar a seleção nacional”.



Cabo Verde vai enfrentar ainda, no grupo H, as seleções do Uruguai e Arábia Saudita.



O Mundial 2026, que decorre de 11 de junho a 19 de julho, contará pela primeira vez com 48 seleções, apurando-se para a fase a eliminar os dois primeiros de cada um dos 12 grupos, bem como os oito melhores terceiros.



Também hoje, o primeiro-ministro anunciou a atribuição de uma pensão aos primeiros internacionais da seleção de Cabo Verde, reconhecendo quem competiu “em condições difíceis em termos de recursos materiais, financeiros e de infraestruturas desportivas”.



