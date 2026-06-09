Mundial2026: Irão acusa Estados Unidos de retirar bilhetes a adeptos do país

“A menos de três dias do início do Mundial2026, é lamentável que, numa continuação de uma série de decisões e ações de pessoas fora dos agentes desportivos habituais por parte do país anfitrião, os Estados Unidos tenham desta vez tentado impedir a presença de adeptos iranianos no estádio que acolhere os três jogos da fase de grupos”, lê-se num comunicado.



A FFI lembrou que as normas da FIFA preveem que 8% da lotação do estádio para cada jogo seja vendida pelos federações participantes, com a federação iraniana a revelar que iniciou a venda desses bilhetes através do seu site oficial.



“Contudo, numa medida inesperada, foi revogada a atribuição destinada à Federação Iraniana de Futebol e, nas circunstâncias atuais, não é possível proporcionar nem uma entrada aos adeptos da seleção através da federação”, lamentou a FFI.



O organismo esta é “uma medida que vai contra o espírito da competição e contra o princípio de igualdade entre as nações participantes”, pedindo a intervenção da FIFA.



Ao contrário do inicialmente previsto, o Irão montou o seu quartel-general no México e não nos Estados Unidos, com as autoridades do país a revelarem que 15 elementos da equipa e vários membros da equipa técnica e dirigentes não têm ainda visto.



No Mundial2026, que é organizado por Estados Unidos, México e Canadá, o Irão está colocado no Grupo G, defrontando a Nova Zelândia (madrugada de 16 de junho) e a Bélgica (21) em Los Angeles, e o Egito (mdrugada de 27) no Estádio Lumen Field, Seattle..



Os Estados Unidos e Israel começaram a atacar o Irão, em 28 de fevereiro, com a guerra a abalar a economia global, fazer subir os preços da energia em todo o mundo e encarecer muitos bens básicos, incluindo os alimentos.



As autoridades não conseguiram transformar o cessar-fogo de abril num acordo para pôr fim definitivo ao conflito, principalmente porque Israel intensificou e expandiu a campanha militar no Líbano contra a milícia Hezbollah (Partido de Deus), apoiada pelo Irão.



