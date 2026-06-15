Mundial2026. Milhares em euforia testemunham tarde história de Cabo Verde em Lisboa

A vasta comunidade de adeptos de Cabo Verde existente em território luso, entre imigrantes cabo-verdianos e cidadãos de nacionalidade portuguesa com ascendência nesse país, juntou-se em massa na zona ribeirinha de Lisboa para assistir ao momento mais alto da história do futebol do arquipélago africano de língua oficial portuguesa, que travou a Espanha, campeã mundial em 2010 e forte candidata a conquistar a competição.



O embate que opôs os ‘Tubarões Azuis’ à seleção espanhola foi seguido com emoção por uma multidão que crescia no Terrapleno de Santos, em Lisboa, à medida que o tempo de jogo ia passando e com muita superstição à mistura.



Junto aos ecrãs colocados na tenda VIP do espaço lisboeta, no qual se encontravam também ‘caras conhecidas’ como o antigo judoca olímpico português Nuno Delgado, cujas origens familiares são cabo-verdianas, várias mulheres de idade mais avançada ‘faziam figas’, cruzando os dedos e os braços.



A tentativa de enviar energias negativas aos jogadores de Espanha e frustrar as suas tentativas pareciam surtir efeito e a cada uma das (sete) defesas do guarda-redes Vozinha, o entusiasmo do público cabo-verdiano aumentava, para um final de verdadeira apoteose, com cânticos e uma multidão a saltar de alegria pelo histórico empate alcançado pelos comandados de Bubista, técnico nacional cabo-verdiano.



Neste ‘mar de tubarões azuis’ presente no espaço exterior lisboeta estavam a selecionadora nacional cabo-verdiana feminina de futebol, Silvéria Nédio, e, não muito longe, Carlita Fernandes, futebolista de 22 anos que representou o Futebol Benfica na presente temporada e que, tal como os ‘heróis’ da variante masculina, que disputam o campeonato do mundo, está perto de, também ela, representar o seu país de origem.



“Poder também ser chamada para a seleção de Cabo Verde? Sem dúvida que representar Cabo Verde é um dos meus maiores sonhos. Trabalho todos os dias com muita dedicação e fé para merecer essa oportunidade e, se esse momento chegar, vou recebê-lo com muita gratidão e responsabilidade”, declarou a médio, que aspira um dia poder fazer história pela sua nação.



A paixão pelo futebol e a valorização da mulher são duas características que particularizam Cabo Verde, que dispõe de um Dia da Mulher nacional, celebrado em 27 de março, além do dia dedicado ao género feminino em todo o mundo, universalmente celebrado no dia 08 do mesmo mês.



Sandy Lopes, luso cabo-verdiana nascida em Neuilly-sur-Seine, França, e radicada desde criança no município de Loures, nos arredores de Lisboa, é uma de milhões de mulheres cabo-verdianas e não escondeu o seu “orgulho”.



“Enquanto cabo-verdiana, o que mais sinto é orgulho por ver Cabo Verde a participar pela primeira vez num Mundial. Somos um povo muito humilde e trabalhador, com muito orgulho na sua caminhada”, salientou.



A enfermeira de 36 anos recorda que o apuramento para o Mundial2026 e a igualdade conquistada perante Espanha, representa mais um passo no percurso dos ‘Tubarões Azuis’, iniciado em 2023, ano em que disputaram a Taça das Nações Africanas [CAN], na qual alcançaram os quartos de final.



“Ver Cabo Verde conseguir finalmente ter o fruto do seu grande e forte trabalho, é tão-só espetacular. Já o fez muito bem na CAN e isto, agora, é o culminar de um trabalho muito que está agora a ter os seus frutos”, salientou a apoiante cabo-verdiana.



Na sua estreia em participações em fases finais de campeonatos do mundo de futebol, Cabo Verde alcançou um empate sem golos frente a Espanha na primeira jornada do Grupo H, que contempla também as seleções da Arábia Saudita e do Uruguai.



O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.