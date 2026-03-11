Mundial2026: Ministro dos Desportos diz que Irão "não tem condições para participar"

“Atendendo a que um governo corrupto matou o nosso líder supremo, a seleção do Irão não tem condições para participar no Mundial”, disse Ahman Donyamali à televisão estatal, em referência à morte do ‘ayatollah’ Ali Khamenei, em 28 de fevereiro, em consequência de ataques israelitas e norte-americanos.



O ministro dos Desportos disse que, “definitivamente, não há a possibilidade de participar” no torneio, que é organizado por Canadá, Estados Unidos e México, “tendo em consideração as ações malévolas contra o Irão” efetuadas pelos norte-americanos, que impuseram “duas guerras em oito ou nove meses e mataram milhares de cidadãos” iranianos.



A posição do governo iraniano surge um dia depois de o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ter afirmado que recebeu garantias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o Irão terá permissão para entrar em território norte-americano e competir no Mundial2026.



Infantino disse que se reuniu com Trump na noite de terça-feira “para discutir o progresso dos preparativos” para o torneio, que se realiza entre 11 de junho e 19 de julho, e recebeu garantias sobre a participação do Irão, mesmo com o conflito em curso entre os dois países.



O Irão classificou-se através da Confederação Asiática de Futebol para o Mundial2026 – no qual também estará presente a seleção portuguesa - e ficou integrado no Grupo G, com Bélgica, Nova Zelândia e Egito, tendo os três jogos sido agendados para os Estados Unidos, dois em Los Angeles e um em Seattle.



Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”.



Em resposta, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrain, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos verificaram-se também em Chipre, Azerbaijão e Turquia.



