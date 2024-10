Mundial2026. Moçambique sonha com a qualificação

“Eu acho que, quando se acredita no trabalho que estamos a fazer, e os resultados estão aí à vista, dá azo a que possamos sonhar. Agora, o desejo é sempre a alma do sucesso, quando se quer algo grandioso e nos empenhamos verdadeiramente nisso, começamos a acreditar que tudo é possível”, afirmou Chiquinho Conde.



Com quatro jogos disputados no Grupo G de classificação para o próximo Mundial, a disputar nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho de 2026, a equipa dos "mambas" lidera, com três vitórias, tal como a Argélia (que já venceu em Maputo, por 2-0).



“Sabemos que existirão outras fortes candidatas, como a Argélia, como a própria Guiné Conacri, são seleções com maturidade superior à nossa, mas nós temos que demonstrar todo a nossa força, toda a nossa vontade em campo e temos visto que é possível chegar até lá”, afirmou o selecionador.



Chiquinho Conde assumiu mesmo que essa qualificação é “um sonho”: “Hoje, estamos na lista das 100 melhores seleções do mundo, o que é fantástico. Já estivemos na posição 66.ª, há algum tempo, quando eu ainda jogava, e a perspetiva é mesmo esta: acreditar sempre no processo, respeitar todas as nossas diretrizes, criar modelos de modo a que os jogadores também se sintam mais confortáveis e melhorar naquilo que esteve menos bem”.



Num grupo em que o primeiro classificado terá acesso direto à fase final da competição e o segundo a um possível play-off, Moçambique tem ainda a concorrência do Botsuana (que já venceu fora, por 2-3), da Guiné Conacri (derrotada em casa pelos 'mambas', por 1-0), da Somália (vitória moçambicana em casa, por 2-1), enquanto a estreia com o Uganda está agendada para março, em Maputo.



“O grupo acredita. Este grupo tornou-se muito forte, muito coeso, identificaram-se fundamentalmente com as nossas ideias, o nosso modelo. Para que eles também se sentissem confortáveis no seu meio e as coisas fluem com naturalidade. Tornámo-nos uma verdadeira equipa. Estamos a jogar como uma verdadeira equipa (…) tirando de lado todos os nossos egos, todos os nossos interesses individuais, em prol de um coletivo da instituição”, reconheceu o antigo avançado que atuou em Portugal.



A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) anunciou em agosto último a renovação do contrato com Chiquinho Conde até 31 de janeiro de 2026, com a “importante” missão de qualificar a seleção para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025 e para o Mundial.