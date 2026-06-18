Mundial2026: Neymar falha jogo com Haiti e continua recuperação nos Estados Unidos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou hoje que o avançado não vai integrar a comitiva do Brasil para o jogo da segunda jornada do Grupo C do Mundial2026, permanecendo em Nova Jérsia para “otimizar a fase final da recuperação", não seguindo com a equipa para Filadélfia.



Neymar, de 34 anos, voltou a treinar com o grupo às ordens do italiano Carlo Ancelotti na quarta-feira, depois de ter estado afastado cerca de um mês devido a uma lesão muscular de grau II na barriga da perna direita.



Hoje, o jogador do Santos voltou a trabalhar sem limitações aparentes e foi visto a conversar com o selecionador antes do início da sessão de treino.



O avançado esteve no banco de suplentes na estreia do Brasil frente a Marrocos, mas não chegou a ser utilizado, numa altura em que ainda cumpria o processo recuperação.



A CBF conta que Neymar possa estar disponível para o terceiro e último encontro da fase de grupos, frente à Escócia, agendado para a próxima quarta-feira, em Miami.



O jogador lesionou-se em 17 de maio, num encontro do Brasileirão, na véspera de Ancelotti anunciar os 26 convocados para o Mundial2026.



Apesar da lesão, o treinador italiano decidiu manter Neymar na convocatória.



O avançado não representa a seleção principal do Brasil desde outubro de 2023, quando sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo num jogo de qualificação para o Mundial2026 frente ao Uruguai.



Após ter empatado 1-1 com Marrocos no primeiro jogo, o Brasil segue no terceiro lugar do Grupo C, em igualdade com a seleção africana, ambos a dois pontos da Escócia, que venceu o Haiti, por 1-0.



