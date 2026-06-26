Mundial2026. Portugal tenta garantir primeiro lugar frente à Colômbia

No Estádio Hard Rock, Portugal vai entrar em campo com quatro pontos, contra seis dos colombianos, com o empate a ser suficiente para os sul-americanos confirmarem a vitória no agrupamento.



A equipa de Roberto Martínez segue no segundo posto, mas pode ainda cair para o terceiro lugar do Grupo K, embora para isso acontecer tenha de perder com a Colômbia e a República Democrática do Congo, terceira com um ponto, terá de ‘esmagar’ o Uzbequistão.



Caso consiga vencer os colombianos, a seleção nacional garante o primeiro lugar e vai encontrar um dos melhores oito terceiros classificados nos 16 avos de final, numa partida que será em Kansas City.



Já o segundo posto obriga a equipa das ‘quinas’ a viajar até Toronto, no Canadá, em que vai medir forças com o segundo posicionado do Grupo L, que pode ser Inglaterra, Croácia ou o Gana, de Carlos Queiroz, todos adversários que, na teoria, têm potencial para complicar a vida a Roberto Martínez.



Portugal vai tentar repetir o feito de 1966, 2006 e 2022, quando acabou a fase de grupos no primeiro lugar, naquelas que acabaram por ser mesmo as três melhores participações de sempre da formação lusa.



Em 1966, a seleção nacional chegou ao terceiro lugar, em 2006 terminou em quarto e, em 2022, caiu apenas nos quartos de final.



Este será o quinto duelo com uma seleção sul-americana em Campeonatos do Mundo, com Portugal a registar duas vitórias, um empate e uma derrota em jogos com Brasil (dois) e Uruguai (dois).



O único desaire aconteceu precisamente com os uruguaios, no Mundial2018, na Rússia, e valeu a eliminação nos oitavos de final (2-1).



O central Tomás Araújo, que falhou o duelo da segunda jornada com o Uzbequistão (5-0) devido a problemas físicos, recuperou, mas deverá ficar fora de um ‘onze’ que não deverá grandes alterações.



Perante um rival de ‘respeito’, Martínez pode querer fazer voltar Bernardo Silva à equipa inicial e tirar João Félix ou Pedro Neto, numa tentativa de reforçar o meio campo e o controlo da bola.



Na defesa, com Luiz Díaz, ex-FC Porto, a ser a principal ameaça do lado dos colombianos, o selecionador nacional pode fazer sair João Cancelo como lateral direito, jogador que é mais ofensivo nessa posição, e colocar Diogo Dalot ou até Nélson Semedo.



Certa é a titularidade do capitão Cristiano Ronaldo, que assinou um ‘bis’ contra o Uzbequistão e tornou-se no melhor marcador de sempre de Portugal em Campeonatos do Mundo, com 10 golos, ultrapassando os nove de Eusébio, recorde que durava já desde 1966.



Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami Gardens, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.



A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.



A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira com um, e do Uzbequistão, última e ainda a zero.



O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.