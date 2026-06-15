Futebol Internacional
Mundial 2026
Mundial2026. Presidente e primeiro-ministro enaltecem estreia de Cabo Verde
O Presidente da República e o primeiro-ministro cabo-verdianos expressaram hoje apoio e desejo de sucessos na estreia dos “Tubarões azuis” em mundiais de futebol, com vídeos publicados no Facebook.
“Há momentos na vida de uma nação em que um país inteiro se redefine: este é um desses grandes momentos”, disse o Presidente José Maria Neves, numa mensagem em língua cabo-verdiana.
O chefe de Estado, que vai assistir à partida no estádio, em Atlanta, nos Estados Unidos, disse que “além de celebrar o passado”, projeta-se “um novo futuro”.
“Em 1975, este país era considerado um país improvável”, mas “50 anos depois” Cabo Verde está “entre os melhores de todo o mundo”, referiu.
“Se o país está hoje no Mundial, já provámos que somos uma nação possível” e “mais do que celebrar o passado, imaginamos o futuro”.
“É possível construir tudo, no nosso caminho, das nossas vidas, nos próximos 50 anos, um país moderno, próspero e com oportunidades para todos”, sustentou.
Segundo José Maria Neves, ao entrar em campo, pensa-se na “força e resiliência” de Cabo Verde e “na capacidade de todos os dias se reinventar” a vida dos cabo-verdianos e da nação para se “viver nela” e concretizar “sonhos”.
A mensagem termina com “vivas” aos Tubarões Azuis, “nas ilhas e na diáspora, unidos como uma equipa”.
Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro cessante, referiu que “a participação é um momento alto da nação cabo-verdiana. Nenhum outro fenómeno social ou político uniu tantos cabo-verdianos no país e na diáspora”.
Na mensagem, também em língua cabo-verdiana, considerou que “nunca as cores” da bandeira do país “foram tão promovidas como agora”.
“O impacto positivo na notoriedade do país é uma realidade sentida cá dentro e lá fora. Há mais informação e curiosidade sobre Cabo Verde. Agora chega o momento de entrar em campo. Desejo aos jogadores, equipa técnica e federação os maiores sucessos”, concluiu.
Cabo Verde estreia-se hoje frente a Espanha, em Atlanta, inserido no Grupo H do Mundial em que vai enfrentar ainda as seleções do Uruguai, em 21 de junho, em Miami, e da Arábia Saudita, em 26 de junho, em Houston.
O chefe de Estado, que vai assistir à partida no estádio, em Atlanta, nos Estados Unidos, disse que “além de celebrar o passado”, projeta-se “um novo futuro”.
“Em 1975, este país era considerado um país improvável”, mas “50 anos depois” Cabo Verde está “entre os melhores de todo o mundo”, referiu.
“Se o país está hoje no Mundial, já provámos que somos uma nação possível” e “mais do que celebrar o passado, imaginamos o futuro”.
“É possível construir tudo, no nosso caminho, das nossas vidas, nos próximos 50 anos, um país moderno, próspero e com oportunidades para todos”, sustentou.
Segundo José Maria Neves, ao entrar em campo, pensa-se na “força e resiliência” de Cabo Verde e “na capacidade de todos os dias se reinventar” a vida dos cabo-verdianos e da nação para se “viver nela” e concretizar “sonhos”.
A mensagem termina com “vivas” aos Tubarões Azuis, “nas ilhas e na diáspora, unidos como uma equipa”.
Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro cessante, referiu que “a participação é um momento alto da nação cabo-verdiana. Nenhum outro fenómeno social ou político uniu tantos cabo-verdianos no país e na diáspora”.
Na mensagem, também em língua cabo-verdiana, considerou que “nunca as cores” da bandeira do país “foram tão promovidas como agora”.
“O impacto positivo na notoriedade do país é uma realidade sentida cá dentro e lá fora. Há mais informação e curiosidade sobre Cabo Verde. Agora chega o momento de entrar em campo. Desejo aos jogadores, equipa técnica e federação os maiores sucessos”, concluiu.
Cabo Verde estreia-se hoje frente a Espanha, em Atlanta, inserido no Grupo H do Mundial em que vai enfrentar ainda as seleções do Uruguai, em 21 de junho, em Miami, e da Arábia Saudita, em 26 de junho, em Houston.