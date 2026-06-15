Mundial2026. Presidente e primeiro-ministro enaltecem estreia de Cabo Verde

“Há momentos na vida de uma nação em que um país inteiro se redefine: este é um desses grandes momentos”, disse o Presidente José Maria Neves, numa mensagem em língua cabo-verdiana.



O chefe de Estado, que vai assistir à partida no estádio, em Atlanta, nos Estados Unidos, disse que “além de celebrar o passado”, projeta-se “um novo futuro”.



“Em 1975, este país era considerado um país improvável”, mas “50 anos depois” Cabo Verde está “entre os melhores de todo o mundo”, referiu.



“Se o país está hoje no Mundial, já provámos que somos uma nação possível” e “mais do que celebrar o passado, imaginamos o futuro”.



“É possível construir tudo, no nosso caminho, das nossas vidas, nos próximos 50 anos, um país moderno, próspero e com oportunidades para todos”, sustentou.



Segundo José Maria Neves, ao entrar em campo, pensa-se na “força e resiliência” de Cabo Verde e “na capacidade de todos os dias se reinventar” a vida dos cabo-verdianos e da nação para se “viver nela” e concretizar “sonhos”.



A mensagem termina com “vivas” aos Tubarões Azuis, “nas ilhas e na diáspora, unidos como uma equipa”.



Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro cessante, referiu que “a participação é um momento alto da nação cabo-verdiana. Nenhum outro fenómeno social ou político uniu tantos cabo-verdianos no país e na diáspora”.



Na mensagem, também em língua cabo-verdiana, considerou que “nunca as cores” da bandeira do país “foram tão promovidas como agora”.



“O impacto positivo na notoriedade do país é uma realidade sentida cá dentro e lá fora. Há mais informação e curiosidade sobre Cabo Verde. Agora chega o momento de entrar em campo. Desejo aos jogadores, equipa técnica e federação os maiores sucessos”, concluiu.



Cabo Verde estreia-se hoje frente a Espanha, em Atlanta, inserido no Grupo H do Mundial em que vai enfrentar ainda as seleções do Uruguai, em 21 de junho, em Miami, e da Arábia Saudita, em 26 de junho, em Houston.



