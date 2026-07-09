Mundial2026. Pulisic fratura perna e fica várias semanas afastado

Mundial2026. Pulisic fratura perna e fica várias semanas afastado

O futebolista norte-americano Christian Pulisic fraturou a perna direita na derrota dos Estados Unidos frente à Bélgica, nos ‘oitavos’ do Mundial2026, e deverá ficar afastado dos relvados durante várias semanas, confirmou hoje uma pessoa familiarizada com o processo.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Troy Wayrynen - Reuters

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A informação foi adiantada à Associated Press sob anonimato.

Segundo a mesma fonte, o internacional norte-americano sofreu uma contusão óssea e uma microfratura na tíbia e no perónio.

Apesar da gravidade da lesão, espera-se que possa regressar aos treinos antes da estreia do AC Milan – orientado pelo treinador português Ruben Amorim – na Liga italiana, marcada para 23 de agosto, frente ao Torino.

A fratura ocorreu aos 52 minutos da derrota por 4-1 com a Bélgica, quando Pulisic acertou na perna do capitão belga Youri Tielemans ao tentar um remate. O jogador manteve-se em campo, embora a coxear, acabando substituído por Sebastian Berhalter, aos 59 minutos.

A participação de Pulisic no Mundial ficou marcada por dificuldades físicas: não conseguiu marcar, falhou um dos cinco jogos devido a uma lesão no gémeo e saiu mais cedo de outros dois encontros. Soma 30 golos em 90 internacionalizações pelos Estados Unidos.

Com 28 anos a completar em setembro, Pulisic prepara-se para entrar na quarta temporada ao serviço do AC Milan.
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