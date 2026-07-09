Mundial2026. Pulisic fratura perna e fica várias semanas afastado

A informação foi adiantada à Associated Press sob anonimato.



Segundo a mesma fonte, o internacional norte-americano sofreu uma contusão óssea e uma microfratura na tíbia e no perónio.



Apesar da gravidade da lesão, espera-se que possa regressar aos treinos antes da estreia do AC Milan – orientado pelo treinador português Ruben Amorim – na Liga italiana, marcada para 23 de agosto, frente ao Torino.



A fratura ocorreu aos 52 minutos da derrota por 4-1 com a Bélgica, quando Pulisic acertou na perna do capitão belga Youri Tielemans ao tentar um remate. O jogador manteve-se em campo, embora a coxear, acabando substituído por Sebastian Berhalter, aos 59 minutos.



A participação de Pulisic no Mundial ficou marcada por dificuldades físicas: não conseguiu marcar, falhou um dos cinco jogos devido a uma lesão no gémeo e saiu mais cedo de outros dois encontros. Soma 30 golos em 90 internacionalizações pelos Estados Unidos.



Com 28 anos a completar em setembro, Pulisic prepara-se para entrar na quarta temporada ao serviço do AC Milan.