Mundial2026. Rui Águas fala em prémio merecido na estreia em grande de Cabo Verde

Frente a uma seleção apontada como uma das favoritas à conquista do título e campeã mundial em 2010, a seleção cabo-verdiana, a segunda a estrear-se no presente campeonato, conseguiu segurar o nulo e conquistar o primeiro ponto de sempre num mundial, em jogo da primeira jornada do Grupo H, disputado em Atlanta.



“Foi uma estreia em grande. Não só por ser o primeiro jogo, mas por ser contra uma equipa poderosa como a Espanha, a número dois do mundo. Cabo Verde trabalhou muito, correu muito, juntou-se muito e teve um prémio merecido, embora tenha tinha alguma felicidade. No final, mereceu o prémio”, analisou o técnico, que orientou os lusófonos em duas fases na carreira, em declarações à agência Lusa.



O antigo avançado internacional português, de 66 anos, à frente dos ‘tubarões azuis’ entre 2014 e 2015 e de 2018 a 2019, perspetivou depois o destino dos africanos na fase final, que decorre nos Estados Unidos, México e Canadá até 19 de julho.



“Quem empata com a Espanha pensa em tudo. A Arábia Saudita é realisticamente mais acessível do que o Uruguai para poder discutir a qualificação. Este empate ajuda bastante. Vencendo um jogo, quatro pontos poderão dar o segundo lugar. O terceiro dará de certeza”, previu.



Para Rui Águas, este resultado histórico dos ‘tubarões azuis’, comandados por Bubista, significa “festa, dança, alegria e cânticos”.



“Conheço muito bem [o povo cabo-verdiano] e gosto muito. Nem imagino [a alegria]. Quem teve a oportunidade de ver o jogo de treino que fizeram no Restelo [contra a Sérvia], fica com uma ideia do que representa o futebol e a seleção nacional para os cabo-verdianos. É festa absoluta, dança, alegria e cânticos”, elogiou.



O Grupo H prossegue hoje com o embate entre o Uruguai, campeão do mundo nas longínquas edições de 1930 e 1950, e a Arábia Saudita, que, há quatro anos, estreou-se com um surpreendente triunfo sobre a Argentina, que se sagrou nessa edição campeã mundial.



