Mundial2026. Sorteio da fase final agendado para 5 de dezembro em Washington

“É uma tremenda honra trazer este evento global e estes atletas incríveis, os maiores do mundo, para o centro cultural da capital do nosso país”, reconheceu o líder dos Estados Unidos, em declarações na Sala Oval da Casa Branca, onde recebeu o troféu de campeão do mundo das mãos do homólogo da FIFA, o ítalo-suíço Gianni Infantino.



A 23.ª edição do Mundial decorre entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções participantes, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, todos automaticamente qualificados como anfitriões.



Os norte-americanos têm 11 cidades-sede definidas - Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Iorque, São Francisco e Seattle -, contra apenas três mexicanas (Cidade do México, Guadalajara e Monterrey) e duas canadianas (Toronto e Vancouver), que albergarão 104 encontros, contra os 64 disputados entre as edições de 1998 e 2022, quando o Campeonato do Mundo contava com 32 participantes.



Além dos três anfitriões, já se apuraram 10 países para o Mundial2026, nomeadamente Austrália, Coreia do Sul, Irão, Japão e os estreantes Jordânia e Uzbequistão, bem como Nova Zelândia, Equador, Argentina, detentora do cetro, e Brasil, recordista de presenças em fases finais (23) e títulos (cinco).



Inserido no Grupo F da fase de qualificação europeia, Portugal vai defrontar Hungria, República da Irlanda e Arménia entre setembro e novembro, tendo em vista a nona participação, e sétima seguida, na fase final da maior competição planetária de seleções.



Na data do sorteio, já vão ser conhecidos 42 dos 48 finalistas, enquanto os restantes seis apenas serão definidos em março de 2026, através da realização de play-offs - quatro na zona europeia e dois intercontinentais.



O título é detido pela bicampeã sul-americana Argentina, que conquistou o Campeonato do Mundo pela terceira vez em 2022, no Qatar, ao derrotar a França, então detentora do cetro, no desempate por penáltis, repetindo os êxitos de 1978, então como anfitriã, e 1986.



