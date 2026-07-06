Mundial2026: Trump confirma ter pedido à FIFA reavaliação de cartão vermelho

"Pedi uma reavaliação porque não achei que tivesse sido falta", declarou Trump durante um evento na Casa Branca.



O Presidente dos Estados Unidos considerou ainda que as regras relativas ao cartão vermelho são injustas e classificou como "muito duvidosa" a atuação do árbitro do jogo entre os Estados Unidos e a Bósnia-Herzegovina.



“Aquilo não foi uma falta, nem sequer uma infração. Foram dois jogadores a correr em grande velocidade que chocaram um com o outro. É como se não se pudesse colocar o pé sobre o pé de outra pessoa quando se está a correr. Não. Eram dois grandes atletas que se envolveram num lance, e este árbitro, que é um pouco suspeito, se olharem para o seu passado", sublinhou.



"Pedi uma revisão porque não achei que fosse falta e, sabem, volto a dizer, sou bom nestas coisas. Não pensei que fosse falta. Achei que eram dois grandes atletas que chocaram e ficaram enredados. Não foi um jogador a dar um murro na cara de outro nem nada do género", acrescentou.



Trump afirmou ainda que a revisão da entrada de Balogun sobre o bósnio Tarik Muharemović, efetuada pelo árbitro brasileiro Raphael Claus, foi feita em câmara lenta, algo que, na sua opinião, não deveria ter acontecido, embora tenha admitido que até agora desconhecia que essa fosse uma questão relevante.



"Dizem que não mostram estes lances em câmara lenta, e eu nunca me tinha apercebido disso. Nunca tinha ouvido dizer que não é permitido revê-los em câmara lenta, mas isso faz uma grande diferença", sustentou.



Hoje, em Nyon, Suíça, a UEFA acusou a FIFA de “ultrapassar uma linha vermelha” ao retirar o cartão vermelho ao futebolista norte-americano Folarin Balogun, melhor marcador da equipa, para que possa defrontar a Bélgica no Mundial2026.



“O futebol, como qualquer outro desporto, assenta em regras, que são a base de uma competição justa, honesta e transparente. Por vezes, as regras são passíveis de interpretação. Neste caso, não”, refere a UEFA em comunicado.



O organismo máximo do futebol europeu diz-se incrédulo e acusa a FIFA de ter tomado uma decisão “sem precedentes, incompreensível e injustificável”, acusando a instância máxima do futebol mundial de ter “ultrapassado uma linha vermelha” nas regras da modalidade.



“A suspensão automática mínima de um jogo após um cartão vermelho não é uma opção discricionária e não requer a decisão de um órgão competente para ser implementada. Trata-se de um princípio consagrado no regulamento, que não admite exceções, muito menos em pleno torneio, em que vários outros jogadores já se encontraram na mesma situação e cumpriram as suas suspensões”, sublinha a UEFA.



O organismo europeu diz ainda que quando as regras deixam de ser garantidas pelos seus responsáveis é a “integridade do jogo que fica em risco” e “a credibilidade da competição é prejudicada”.



Também o ministro dos Negócios Estrangeiros belga considerou hoje incompreensível a decisão da FIFA, questionando a intervenção política de Donald Trump.



“Se um telefonema explica realmente esta decisão incompreensível, seria uma violação flagrante das regras mais básicas do futebol e do desporto”, disse Maxime Prévot em comunicado.



“Seria muito grave. Como é que a FIFA ainda poderia defender o ‘fair-play’ de forma credível?”, afirmou, poucas horas antes do jogo entre a Bélgica e os Estados Unidos.



No domingo, a FIFA retirou a punição de um jogo ao avançado norte-americano Folarin Balogun, afirmando que o castigo fica suspenso por um período probatório de um ano, e depois de o jogador ter visto um cartão vermelho, após atingir por trás o calcanhar de um adversário.



“A suspensão fica suspensa por um período probatório de um ano. No caso de Folarin Balogun cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a suspensão será revogada e a sanção aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração", anunciou em comunicado a FIFA.



Para a decisão, a FIFA baseou-se no artigo 27 do seu código disciplinar, que estabelece que "o órgão competente pode decidir suspender, total ou parcialmente, a execução de uma medida disciplinar".



A posição da FIFA surgiu poucos dias depois, segundo informação do New York Times, da Associated Press e do The Guardian, de Trump ter falado telefonicamente com Infantino a pedir que se retirasse a suspensão a Balogun.



A Casa Branca confirmou o telefonema, mas não revelou se foi feito um pedido específico por parte de Trump, que, entretanto, reagiu nas redes sociais: "Obrigado, FIFA, por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça".



Os Estados Unidos e a Bélgica defrontam-se na próxima madrugada (01:00 em Lisboa), em jogo dos oitavos de final do Mundial2026, agendado para o Lumen Field, em Seattle.



