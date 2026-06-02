Mundial2026: Verificação complementar dos Estados Unidos impede suíço Embolo de viajar

O avançado do Rennes “infelizmente não pode viajar para os Estados Unidos com a equipa neste momento”, revelou a federação helvética, pouco antes da partida do voo entre Zurique e Los Angeles que transportou a comitiva suíça, que vai ficar instalada na Califórnia,



O organismo revelou que a autorização ESTA – um sistema automatizado que verifica se os viajantes isentos de visto podem entrar nos Estados Unidos – estava aprovada, porém, às 10:30 de hoje, a federação foi subitamente informada de que o processo “ia ser objeto de uma verificação complementar”.



Sem explicar o motivo deste contratempo, a federação suíça disse apenas estar “em contacto com as autoridades competentes” e assume que o seu atleta “deve juntar-se à equipa ainda hoje ou amanhã [na quarta-feira]”.



Em 21 de abril, Breel Embolo foi condenado pela justiça suíça a 45 dias de multa com pena suspensa e cerca de 3.275 euros por ameaças múltiplas proferidas em 2018 durante uma altercação em Basileia.



Depois de ter atingido os oitavos de final nos três últimos mundiais, a seleção helvética inicia a competição em 13 de junho contra o Qatar, em São Francisco, num Grupo B que inclui ainda o Canadá e a Bósnia-Herzegovina.



O Mundial2026, que decorre entre 11 de junho e 19 de junho e junta, pela primeira vez, 48 seleções, vai disputar-se nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



