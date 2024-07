Murat Yakin prolonga contrato como selecionador da Suíça

Apesar de ter caído nos 'quartos', no desempate por grandes penalidades -- tal como sucedeu com a seleção portuguesa, perante a França -, o desempenho da Suíça no torneio foi muito elogiado, pela qualidade do futebol praticado sob o comando técnico de Yakin.



O antigo internacional suíço, de 49 anos, tinha sido muito contestado durante a qualificação para o Europeu, mas o desempenho da equipa melhorou substancialmente na fase final, na qual eliminou a Itália, que defendia o título, nos oitavos de final.



Yakin, que assumiu a liderança técnica da Suíça em 2021, terá como próximo desafio a presença na Liga das Nações, na sequência do prolongamento do contrato como selecionador, por um período que não foi revelado pelo federação suíça.