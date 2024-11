Musiala volta a marcar depois do Benfica e Bayern reforça comando da Bundesliga

Apenas três dias após ter marcado no triunfo por 1-0 na receção ao Benfica, na quarta jornada da Liga dos Campeões, o internacional alemão voltou a revelar-se decisivo, com um sensacional remate de fora da área que ainda tocou na barra e fixou, aos 22 minutos, o resultado no jogo da 10.ª ronda da Bundesliga.



O Bayern Munique, que alinhou com o português Raphaël Guerreiro a titular, enquanto Palhinha foi suplente utilizado, reforçou o comando da prova, aumentando de três para cinco pontos a vantagem sobre o Leipzig, segundo classificado.



O adversário do Sporting na 'Champions' não foi além de um empate 0-0 na receção ao Borussia Mönchengladbach e atrasou-se na perseguição à equipa da Baviera, recordista de títulos na Liga alemã, com 32 troféus conquistados.



O Bayer Leverkusen foi surpreendido pelo golo tardio do japonês Koji Miyoshi, aos 89 minutos, e empatou 1-1 com o Bochum, depois de ter inaugurado o marcador no terreno do lanterna-vermelha aos 18, por intermédio do checo Patrik Schick.



O campeão alemão falhou a possibilidade de se isolar, provisoriamente, no terceiro lugar e já está a nove pontos do Bayern Munique, após ter patrocinado o segundo empate no campeonato do Bochum, que continua a ser a única equipa sem vitórias na competição.



O Borussia Dortmund, que partiu para esta ronda em igualdade pontual com o Leverkusen, também poderia ter atingido o pódio provisório da Bundesliga, mas foi vítima da expulsão de Emre Can, logo aos 27 minutos, e perdeu por 3-1 no estádio do Mainz.



O Werder Bremen colocou-se a um ponto de distância da equipa de Dortmund, na sequência do triunfo por 2-1 na receção ao Holstein Kiel, penúltimo classificado, assegurado apenas aos 90 minutos com um golo do escocês Oliver Burke.