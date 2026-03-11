Futebol Internacional
Nantes aposta no treinador bósnio Vahid Halilhodzic para tentar evitar descida
O Nantes, do guarda-redes internacional português Anthony Lopes, anunciou hoje Vahid Halilhodzic como treinador até ao final da época, substituindo Ahmed Kantari, na tentativa de evitar a descida da Liga francesa de futebol.
“O Nantes anuncia o afastamento de Ahmed Kantari do comando da equipa principal e agradece-lhe o empenho demonstrado ao longo da sua missão. É substituído por Vahid Halilhodzic até ao final da época”, anunciou o clube, no seu sítio oficial na Internet.
Vahid Halilhodzic, que enquanto futebolista representou o clube entre 1981 e 1986, vai ter a difícil missão de tentar evitar a descida de divisão, já que após 25 jornadas o Nantes é 17.º e penúltimo, com 17 pontos, a sete de um lugar que garante a salvação quando há 27 ainda em disputa.
O bósnio de 73 anos conhece a realidade recente do Nantes, já que também foi seu técnico principal em 2018 e 2019.
É elogiada a sua “experiência como treinador de alto nível”, com passagens, entre outros, pelo Paris Saint-Germain, Lille, os croatas do Dínamo Zagreb, os sauditas do Al Itthiad ou as seleções nacionais de Argélia, Costa do Marfim, Japão e Marrocos.
“Este trabalhador de forte temperamento será um apoio valioso para acompanhar a equipa principal e dar-lhe um novo impulso antes do próximo jogo”, refere o Nantes.
Halilhodzic vai será coadjuvado por Patrick Collot, que também conhece bem a ‘casa amarela’ por lá ter trabalhado entre 2018 e 2021.
