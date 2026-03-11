Nantes aposta no treinador bósnio Vahid Halilhodzic para tentar evitar descida

“O Nantes anuncia o afastamento de Ahmed Kantari do comando da equipa principal e agradece-lhe o empenho demonstrado ao longo da sua missão. É substituído por Vahid Halilhodzic até ao final da época”, anunciou o clube, no seu sítio oficial na Internet.



Vahid Halilhodzic, que enquanto futebolista representou o clube entre 1981 e 1986, vai ter a difícil missão de tentar evitar a descida de divisão, já que após 25 jornadas o Nantes é 17.º e penúltimo, com 17 pontos, a sete de um lugar que garante a salvação quando há 27 ainda em disputa.



O bósnio de 73 anos conhece a realidade recente do Nantes, já que também foi seu técnico principal em 2018 e 2019.



É elogiada a sua “experiência como treinador de alto nível”, com passagens, entre outros, pelo Paris Saint-Germain, Lille, os croatas do Dínamo Zagreb, os sauditas do Al Itthiad ou as seleções nacionais de Argélia, Costa do Marfim, Japão e Marrocos.



“Este trabalhador de forte temperamento será um apoio valioso para acompanhar a equipa principal e dar-lhe um novo impulso antes do próximo jogo”, refere o Nantes.



Halilhodzic vai será coadjuvado por Patrick Collot, que também conhece bem a ‘casa amarela’ por lá ter trabalhado entre 2018 e 2021.

