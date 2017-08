"Não penso que 222 milhões por Neymar seja caro"

Mário Aleixo - RTP 03 Ago, 2017, 08:01 / atualizado em 03 Ago, 2017, 08:03 | Futebol Internacional

"Quando contratámos Paul Pogba, disse que não foi caro. Caros são aqueles que atingem um certo nível (de preço) sem uma certa qualidade. Não penso que 222 milhões de euros por Neymar seja caro", afirmou Mourinho na quarta-feira após a vitória da sua equipa num particular com a Sampdoria, em Dublin (2-1).



O técnico comentava a iminente transferência do avançado internacional brasileiro do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain. "Neymar é um dos melhores jogadores do mundo, pelo que, comercialmente, tem peso. Mas Neymar não é problema, o problema são as consequências", acrescentou.



"O que é caro são cada vez mais jogadores a mais de 100 milhões, mais jogadores a mais de 50 milhões e mais jogadores a mais de 60 milhões. Isso é o verdadeiro problema", sublinhou Mourinho.



Após a despedida dos seus companheiros do "Barça" e uma passagem pela cidade do Porto, onde terá feito exames médicos, Neymar poderá esta quinta-feira ser apresentado em Paris como novo jogador do PSG, cujo novo diretor desportivo é Antero Henrique, antigo administrador da SAD do FC Porto.